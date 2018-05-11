В России хотят сажать за содействие санкциям

За распространение информации о российских военных в Донбассе и о связях предпринимателей с руководством страны скоро могут начать сажать. В России собираются ввести уголовную ответственность за публикации, которые могут обернуться попаданичем чиновников, предпринимателей и организаций в санкционные списки. Соответствующие поправки в раздел о преступлениях против безопасности государства поддержали представители всех фракций Госдумы, — пишет «Коммерсант». По данным издания, законопроект хотят внести на рассмотрение палаты в понедельник, а принять их могут до конца мая.

Речь идёт об инициативах, предложенных в качестве ответа на новые американские санкции против крупных российских компаний и бизнесменов, который в США называют «олигархами». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, а потом и премьер Дмитрий Медведев говорили о необходимости наказывать за соблюдение санкционных ограничений.