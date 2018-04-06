Сексуальные скандалы в аргентинском спорте

Сексуальные скандалы разгораются в аргентинском спорте. В отношении футбольного клуба "Индепендьенте" проводится раследование случаев сексуального насилия, речь идет о семи несовершеннолетних игроках, которых принуждали к занятию проституцией. К настоящему моменту задержаны несколько человек, включая агента и арбитра. Затем о случаях о сексуального насилия рассказала врач, работавшая в футбольном клубе "Ривер плэйт" до 2011 года.

В четверг полиция Аргентины провела обыск в офисе Конфедерации гимнастики республики: бывший гимнаст, имя которого не раскрывается, заявил, что в 1990-х стал жертвой сексуального насилия со стороны тренера аргентинской сборной по художественной гимнастике Алехандро Сагрегаса. На тот момент спортсмен был несовершеннолетним. Расследование проводится по запросу Олимпийского комитета Аргентины, который отстранил Сагрегаса от работы по организации юношеских Олимпийских игр, запланированных в Буэнос-Айресе на октябрь.