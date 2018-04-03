Отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге

Решение комментирует действующий глава города Евгений Ройзман, победивший на выборах в 2013 году:

"Само внесение этого законопроекта — это неуважение к Екатеринбургу, а принятие этого закона — прямое оскорбление жителей Екатеринбурга. Конечно, это задело всех. Причем очень важно, что в пояснительной записке к закону никакого обоснования не приводится, почему этот закон необходимо принимать. Екатеринбург — один из лучших городов и, однозначно, лучший из всех миллионников по всем остальным показателям — стал таким благодаря этой выборной системе. Главы города избирались, могли реагировать на все вызовы и так далее. Сейчас городом будет управлять назначенец. Он может быть хороший, грамотный, но будет назначенцем, то есть он будет отчитываться не перед жителями города, а перед тем, кто его назначил. Мало того, через назначенца у губернатора — у приезжего губернатора —появляется доступ ко всем городским активам. Это последние оставшиеся неразграбленные активы в городах миллионниках, активы, оставшиеся от советской власти".

Накануне в митинге против законопроекта, который должен вступить в силу 15 апреля, приняли участие несколько тысяч екатеринбуржцев.

Мэра теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. По мысли авторов законопроекта, такой порядок гарантирует избрание на должность компетентного профессионала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не вмешивается в порядок местных выборов, в частности — избрания главы Екатеринбурга. "Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать", — сказал он.

Срок полномочий Евгения Ройзмана на посту мэра истекает в сентябре.