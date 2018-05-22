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Россия

Евгений Ройзман подал в отставку

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Евгений Ройзман подал в отставку

Евгений Ройзман подал в отставку
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Подал в отставку мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — известный как один из немногих региональных лидеров России, оппозиционных политике Кремля. Таким образом он выразил протест против запланированного изменения законодательства — отмены прямых выборов главы города.

Такое постановление ещё в начале апреля утвердило законодательное собрание Свердловской области. Теперь его рассматривают депутаты екатеринбургской думы — чтобы привести городские законы в соотвествие областным. Мэр отказался вносить этот вопрос в повестку дня и заявил о том, что «не желает легитимизировать чужое решение».

Видеомонтаж • Павел Барсуков