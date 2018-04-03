Поезда не ходят, вокзалы переполнены недовольными пассажирами, а власти разводят руками и призывают людей к спокойствию. Так, выглядит обычная забастовка железнодорожников во Франции.
Забастовка во Франции: куда деваться пассажирам
Забастовка во Франции: куда деваться пассажирам
Однако на этот раз профсоюзы пошли гораздо дальше. Нынешняя стачка продлится три месяца - до июня, отмене подлежат сотни поездов, затронуты все без исключения направления, в том числе международные.
"Еще утром я была настроена позитивно. Но то, что я увидела, просто обескураживает. Некоторым людям в толпе стало плохо, дети кричали, женщины рыдали. Это все ненормально", - заявила одна из пассажиров по прибытии на Лионский вокзал в Париже Азиза Флёри.
Недовольство профсоюзов вызвано грядущей приватизацией главного железнодорожного перевозчика в стране - госкомпании SNCF, которая в 2020 году лишится своего фактического монопольного статуса. Соответствующая директива была одобрена Еврокомиссией в целях либерализации рынка пассажирских перевозок во Франции.
На этом фоне во Франции резко возрос спрос на автобусы дальнего следования, а также авиарейсы. Впрочем, профсоюзы активизировались и на этих направлениях. Как стало известно, 10-11 апреля бортпроводники авиакомпании Air France планируют провести собственную забастовку.