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Франция

Сколько стоят забастовки во Франции

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Сколько стоят забастовки во Франции

Профсоюзы рабочих во Франции против реформ Макрона
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REUTERS/GONZALO FUENTES
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Французский авиаперевозчик Air France проводит уже 7-й день забастовок, начавшихся в феврале. Пассажиры будут вынуждены пережить еще 4 неблагоприятных для полётов дня в апреле.

Air France уже подсчитала убытки: 7 дней забастовок вылились авиакомпании в 170 млн евро.

Неделя забастовок стоит Air France 170 миллионов евро

Профсоюзы требуют повышения зарплат на 6%, на которые компания ежегодно тратила бы 240 миллионов евро.

Протесты железнодорожников могут забрать из бюджета около миллиарда евро

Железнодорожный монополист SNCF оценил ежедневные потери в 20 миллионов евро.

36 дней запланированных забастовок обойдутся железнодорожникам в 720 млн евро.

К забастовкам присоединились бюджетники - медперсонал, учителя школ, а также студенты. У каждого - свои требования.

Ожидается, что в этом году убытки составят сотни миллионов евро. Абсолютным рекордом для Пятой республики стал 1995 год, когда парализованная в течение 22 дней Франция потеряла 0,2 % ВВП страны.