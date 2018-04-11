Французский авиаперевозчик Air France проводит уже 7-й день забастовок, начавшихся в феврале. Пассажиры будут вынуждены пережить еще 4 неблагоприятных для полётов дня в апреле.
Сколько стоят забастовки во Франции
Сколько стоят забастовки во Франции
Air France уже подсчитала убытки: 7 дней забастовок вылились авиакомпании в 170 млн евро.
Профсоюзы требуют повышения зарплат на 6%, на которые компания ежегодно тратила бы 240 миллионов евро.
Железнодорожный монополист SNCF оценил ежедневные потери в 20 миллионов евро.
36 дней запланированных забастовок обойдутся железнодорожникам в 720 млн евро.
К забастовкам присоединились бюджетники - медперсонал, учителя школ, а также студенты. У каждого - свои требования.
Ожидается, что в этом году убытки составят сотни миллионов евро. Абсолютным рекордом для Пятой республики стал 1995 год, когда парализованная в течение 22 дней Франция потеряла 0,2 % ВВП страны.