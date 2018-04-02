"Тяньгун-1": с орбиты - в океан

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" прекратила существование, сгорев утром 1 апреля в плотных слоях атмосферы. Это произошло над южной частью Тихого океана, приблизительно в ста км к северо-западу от острова Таити. По данным Китайского космического управления, все крупные части 8-тонного космического аппарата выгорели дотла и до поверхности Земли долетели только небольшие обломки.

Брэд Такер, астрофизик, Австралийский национальный университет: "Речь идет об обломках, весящих сотни килограмм. Они упали в океан и на землю на протяжении тысячи километров. Это по большей части небольшие куски, увидев которые вы не догадаетесь, что это космический мусор. Они выглядят как обычный металлолом и скорее всего утонут в океане. Так что вряд ли нам когда-нибудь доведётся увидеть обломки этой станции".

Одномодульный космический аппарат "Тяньгун-1" был выведен на орбиту в сентябре 2011 г. с испытательными целями. Китайские космонавты отрабатывали на ней навыки стыковки и расстыковки. К 2022 г. Китай собирается запустить на орбиту долговременную многомодульную космическую станцию.