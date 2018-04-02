Космическая станция "Тяньгун-1", запущенная Китаем в 2011 году, сгорела в плотных слоях атмосферы над акваторией Тихого океана.
Сгорела на работе
Сгорела на работе
Космическое агентство страны предупредило о неконтролируемом падении станции, вес которой составлял около 8 тонн, соответствующие международные организации.
Научная миссия "Тяньгун" была завершена еще два года назад.
После запуска станции Китай присоединился к клубу держав, которые смогли вывести на орбиту собственную космическую станцию.