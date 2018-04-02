Срочная новость

Срочная новость

Китай

Сгорела на работе

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Сгорела на работе

Сгорела на работе
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Космическая станция "Тяньгун-1", запущенная Китаем в 2011 году, сгорела в плотных слоях атмосферы над акваторией Тихого океана.

Космическое агентство страны предупредило о неконтролируемом падении станции, вес которой составлял около 8 тонн, соответствующие международные организации.

Научная миссия "Тяньгун" была завершена еще два года назад.

После запуска станции Китай присоединился к клубу держав, которые смогли вывести на орбиту собственную космическую станцию.