Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев настаивает на том, что добровольно ушел в отставку из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Глава региона заявил, что не мог не попросить президента освободить его от должности:
Тулеев заявил, что сам попросил об отставке
Тулеев заявил, что сам попросил об отставке
«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя»
Тулеев возглавлял Кемерово двадцать лет. Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил Сергея Цивилёва, — месяц назад бизнес-партнёр миллиардера Геннадия Тимченко стал заместителем Тулеева, его тогда называли наиболее вероятным преемником главы региона. Теперь он становится основным участником выборов, назначенных на единый день голосования 9 сентября.
Отставка Тулеева и Цивилёва была одним из требований на акциях протеста после пожара в торговом центре. Участники стихийных митингов возлагали на власти региона ответственность за произошедшее, в частности, за ситуация с пожарной безопасностью, за организацию спасательной операции. Протестующие заявляли о недоверии к официальным данным об обстоятельствах трагедии и о количестве погибших.
Согласно сводкам МЧС, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
В Следственном комитете называют наиболее вероятными причинами катастрофы возгорание электропроводки и «использование открытого пламени». В прессе появлялась версия, согласно которой пожар начался из-за того, что дети баловались с зажигалкой в игровой комнате.