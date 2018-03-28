Пожар в Кемерове: причины и последствия

Согласно официальным данным в результате пожара в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пропавшими без вести, по данным мэрии города, числятся 38 человек, но среди них могут находится неопознанные погибшие. В соцсетях продолжают распространяться слухи о значительно большем числе жертв трагедии.

В качестве причин трагедии называются грубейшие нарушения техники пожарной безопасности, непрофессионализм работавших в здании ответственных лиц и архитектурные особенности ТЦ в Кемерове. В социальных сетях опубликованы многочисленные свидетельства того, что в здании не сработала пожарная сигнализация, и потому находившиеся в кинозалах люди не сразу осознали масштаб угрозы. По некоторым данным, сигнализация была отключена незадолго до возгорания.

В качестве косвенных причин трагедии в блогосфере обсуждаются коррупция местных властей, подкуп контролирующих органов и ответственность за пожар владельцев ТЦ "Зимняя вишня". Степень ответственности предстоит определить в ходе расследования СК России.

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Штаб, созданный родственниками жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил о наличии данных о 85 горожанах, пропавших без вести. Эту информацию опроверг на встрече с родственниками погибших президент Путин. Присутствовавших на встрече политик также заверил, что все виновные в трагедии понесут наказание. Работу следственная группы из 100 человек возглавил, по словам Путина, руководитель Следственного комитета. «Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — заявил Путин. (РБК)

В среду, 28 марта, губернатор Кемеровской области Амман Тулеев уволил с занимаемой должности своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

По инициативе СК России были временно задержаны для дознания и дополнительного сбора информации гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, гендиректор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, технический директор Георгий Соболев и электромонтер Александр Никитенко. Точная причина пожара пока не установлена, но уже известно, что к трагедии могли привести действия владельцев торгово-развлекательного центра, руководства управляющей компании и предпринимателей, обслуживающих установленную в «Зимней вишне» пожарно-охранную систему.

Последствия пожара в "Гренфелл тауэр" в Лондоне (2017 год)

В сгоревшей на севере Лондона многоэтажке "Грелфелл" 14 июня 2017 года погиб 71 человек. Публичное расследование обстоятельств пожара начинается 2 месяца спустя, в сентябре. Главные вопросы, на которые предстоит ответить: что стало причиной возгорания, почему огонь распространился с такой скоростью, какие строительные нормы защищали жильцов дома. Инициативная группа требует также рассмотреть качество работы всех вспомогательных служб.

Параллельно идёт уголовное расследование обстоятельств пожара, сложный характер которого позволяет предположить, что результаты будут озвучены не ранее 2019 года.

Правительство выплачивает по 5.500 фунтов (445.000 руб.) каждому, кто потерял жильё в рузультате пожара, а для временного размещения пострадавших выделяется 5 млн фунтов. Отдельный фонд создан для оплаты похорон погибших, а также всех связанных с трагедией судебных издержек. Власти обещают оплатить медицинскую психологическую поддержку всем работникам служб, которые занимались спасением людей во время пожара.

После того, как причиной возгорания названа обшивка здания, местным районным советам поручено проверить все здания такого типа (т.е. многоэтажки) на предмет использованных в них строительных материалов. В ходе проверок выяснилось, что множество зданий не соответствуют нормам безопасности.

Три человека ушли в отставку: глава районного совета Kensington и Chelsea Ник Пейджет-Браун, начальник социально-жилищного фонда райсовета Рок Филдинг-Меллен и глава управляющей компании, в сферу ответственности которой входила злополучная многоэтажка, Роберт Блэк. Райсовет отказался от услуг правляющей компании.

Последствия пожара в ночном клубе в Румынии (2015 год)

Другая трагедия, когда в Румынии 30 октября 2015 года сгорел ночной клуб, повлекла за собой следующие последствия:

Пожарная инспекция провела более 1000 проверок общественных заведений, работающих в индустрии развлечений (баров, клубок, дискотек и т.п.), в результате чего было выявлено около 3200 нарушений.

Массовые демонстрациив Бухаресте 3 ноября того же года требовали отставки премьера Виктора Понты, обвиняя его в коррупции власти.

На следующий день, 4 ноября, правительство в полном составе уходит в отставку.

Протестующие на улицах выступили с требованием новых выборов.

Прокуратура Румынии возбудила расследование, приведшее к осуждению владельцев сгоревшего клуба.