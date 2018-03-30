В Подмосковье не утихают уличные протесты против свалок, на которые свозятся отходы из самого крупного мегаполиса России. Отсутствие развитой индустрии переработки мусора приводит к тому, что он сваливается под открытым небом на полигонах, разбросанных в разных районах Московской области.
Подмосковье бунтует против мусорных полигонов
Подмосковье бунтует против мусорных полигонов
Терпению жителей Подмосковья, которым приходится дышать отравленным воздухом, пришел конец в 2017 г. Летом закрытия полигона «Кучино» добились жители Балашихи. Их успех вызвал эффект домино: акции протеста последовали в Люберецком, Клинском, Чеховском и других районах области.
В марте ситуация дошла до точки кипения в Волоколамском районе, где расположен полигон «Ядрово». По данным Роспотребнадзора, уровень сероводорода здесь превышен в 1,5-2,5 раза. Неделю назад в «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате чего к врачу обратились несколько десятков детей.
21 марта люди вышли на стихийный митинг, по итогам которого глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов лишился должности. Сменивший его Андрей Вихарев пообещал привлечь оператора полигона «Ядрово» к уголовной ответственности. Жителям Волоколамска МЧС начало выдавать маски и респираторы. На 1 апреля в Волоколамске намечен еще один митинг протеста, на сей раз санкционированный властями.
25 марта в подмосковной Коломне люди начали перекрывать дорогу к мусорному полигону «Воловичи». 28 марта полиция разогнала протестующих, но власти поспешили заверить жителей, что полигон расширяться не будет, а директор полигона Владимир Плясунов был отправлен в отставку.
30 марта примеру коломенцев последовали жители Дмитровского района – они также перекрыли дорогу к местному мусорному полигону.
Пока власти пытаются гасить волнения локально с помощью отставок и обещаний вывозить мусор куда-то еще. Но, по мнению экспертов, решить проблему в масштабах всего региона не получится без крупных инвестиций в строительство современных заводов по переработке мусора, для чего также потребуется введения обязательной системы раздельного сбора отходов.
Фото: люди перекрывают въезд на полигон «Ядрово»