Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку на фоне инцидента с выбросом токсичного газа на свалке "Ядрово". Это происшествие в середине недели привело к госпитализации более 150 человек, в том числе 76 школьников.
Выброс газа в "Ядрово": отставка главы Волоколамского района
Выброс газа в "Ядрово": отставка главы Волоколамского района
Согласно официальной позиции местных властей, экологическая ситуация в Волоколамске угрозы для здоровья не представляет. Однако жители Волоколамска думают иначе.
"Говорят, что все хорошо и что выбросы не превышают норму. Но это неправда, - говорит Светлана, мать двоих отравившихся детей. - Жуткие головные боли у взрослых, у детей - тошнота, животы болят". По словам, в городе сложилась "экологическая катастрофа".
Жители Волоколамска считают, что власти намеренно замалчивают проблему и почти ничего не делают для решения проблемы. В пятницу на мусорном полигоне "Ядрово" проведена обработка из аэрозольной пушки, доложил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с "Ядрово" под личный контроль. Он заверил, что свалка перестанет источать токсичный газ. Правда, не сразу, а лишь к 15 июня.
В качестве же временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах.