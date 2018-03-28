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Франция

"Он стал для нас примером"

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"Он стал для нас примером"

"Он стал для нас примером"
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Тысячи парижан под проливным дождём провожали аплодисментами похоронный кортеж, который следовал от Пантеона ко Дворцу Инвалидов. Они прощались с жандармом Арно Бельтрамом, погибшим при освобождении заложников. Подполковник жандармерии добровольно обменял себя на одного из них. Выпускник элитной военной школы Сен-Сир, кавалер боевых орденов противопоставил жертвенность во имя спасения людей фанатизму.

"Он пал в борьбе, которая по сути всё ещё продолжается и после завершения Войны - борьба за свободу, за наши ценности, за республику. Великая честь для нас, что рядом с нами был такой человек как полковник Бельтрам".

"Все вокруг, в том числе и средства массовой информации, говорят о том, что он герой. Конечно, он герой, но я бы сказала, что он ещё и мученик. Потому что он пожертвовал собой во имя чего-то большего, он погиб при страшных обстоятельствах, и он действительно стал для нас примером".

Во время теракта 23 марта погибли ещё 3 человека. Но жертв могло быть гораздо больше, если бы на пути террориста не встал Арно Бельтрам.