Франция простилась с героем

Общенациональная церемония прощания с французским жандармом Арно Бельтрамом состоялась в среду во Дворце Инвалидов в Париже. В минувшую пятницу он погиб от рук террориста, взявшего заложников в супермаркете городка Треб на юге Франции. Сотни людей пришли отдать последние почести тому, кто стал национальным героем.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь рассказал о поступке Бельтрама. Когда он прибыл со своим подчинёнными к супермаркету, в руках злоумышленника находилась девушка-кассир, которой тот прикрывался. Положив табельное оружие, подполковник жандармерии предложил заменить женщину собой,

"Он принял решение, и это было не только решение пожертвовать собой, но в первую очередь решение остаться верным себе, верным своим ценностям. И этот выбор был так ему свойствен, что его мать, узнав о том, как поступил один из жандармов, инстинктивно, всем своим существом, сразу же узнала своего сына ещё до того, как было названо его имя", - сказал Макрон, наградив Арно Бельтрама посмертно Орденом почётного легиона.

Несколько часов оставался жандарм один на один с террористом, оставив включенным свой мобильный телефон, чтобы спецназ смог скоординировать операцию и провести штурм. Но его самого, получившего огнестрельные и ножевые ранения, спасти не удалось. Он скончался на операционном столе, успев перед этим обвенчаться со своей невестой. Свадьбу собирались играть летом.

28 марта во Франции был объявлен национальный траур, а МВД страны почтило память героя минутой молчания. В четверг он будет похоронен в городке Ферраль-ле-Корбьер в департаменте Од на юге страны.