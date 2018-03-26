В Египте началось голосование на выборах президента страны. Волеизъявление продлится три дня. В связи с тем, что значительная часть избирательных участков размещена в школах, учащиеся отправлены на трёхдневные каникулы.
Выборы в Египте: небогатый выбор
Выборы в Египте: небогатый выбор
Победителем заранее называют действующего президента Египта, Абдель Фаттаха ас-Сиси, который баллотируется на второй срок. Единственный его оппонент — лидер партии «Завтра» Муса Мустафа Муса. Он предоставил документы всего за 15 минут до окончания срока регистрации. До этого он принимал активное участие в предвыборной кампании Ас-Сиси. Ряд аналитиков называют его исключительно технической фигурой, призванной создать видимость альтернативных выборов.
В ходе кампании более десятка человек, ранее заявлявших о президентских амбициях, в итоге отказались от участия в гонке.
Итоги голосования планируется объявить в следующий понедельник.