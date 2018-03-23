В Египте в понедельник начнутся президентские выборы. В гонке участвуют лишь два кандитата: действующий глава государства Абдель Фатах Ас-Сиси, которого и видят победителем, и лидер партии «Завтра» Мусса Мустафа Мусса, зарегистрировавшийся за 15 минут до истечения срока. Больше всего избирателей интересуют социально-экономические вопросы — высокие цены и безработица.
Египет готовится к выборам
Египет готовится к выборам
Наблюдатели уже говорят о повторении старой истории: после целого ряда потрясений страна фактический вернулась ко временам Мубарака, когда голосование можно было рассматривать не как выбор, а как референдум о доверии действующему президенту. Поэтому явка на следующей неделе ожидается невысокая.
Первоначально планировалось провести голосование в два тура, однако учитывая наличие всего двух кандидатов, имя президента Египта станет известно уже в середине недели.