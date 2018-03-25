Не менее 37 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести. Среди них 40 детей. Такие уточнённые данные приводят в оперативном штабе МЧС после локализации пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Пожар в Кемерове: десятки погибших и пропавших без вести
Пожар в Кемерове: десятки погибших и пропавших без вести
Как сообщают местные издания со ссылкой на очевидцев, возгорание началось в помещениях кинотеатра. В МЧС говорят, что двери аварийных выходов в кинозалах были закрыты, были и другие нарушения, которые осложняли эвакуацию.
Огонь охватил помещения площадью более 1,5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша.
Из-за пожара в Кемерове введен режим чрезвычайной ситуации. Работу спасателей курирует рабочая группа правительственной комиссии под руководством главы МЧС Владимира Пучкова. К тушению торгового центра привлекли все силы МЧС.
Сообщалось об эвакуации нескольких сот посетителей. Впоследствии в МЧС уточнили: спасены 20 человек, эвакуированы еще 100.