"Спасти госсектор от реформ Макрона"

«Руки прочь от французской системы соцобеспечения!» - девиз, лозунг, требование «чёрного четверга», который Франция отметила забастовками, акциями протеста против реформ правительства. На улицы городов страны вышли свыше 300 тысяч человек - по данным МВД, около полумиллиона – по подсчётам профсоюзов.

«Нам недостаёт средств. Сегодня если в больнице не хватает двух врачей или медсестёр, заменить их некому. А работа должна быть выполнена. В конечном итоге, страдают пациенты», - говорит этот сотрудник местного госпиталя.

«Если перестать бороться, то последствия ощутят на себе в будущем наши дети. Лично я забочусь о своих детях. И моя жизнь только начинается. Я ещё молода. Наверняка у меня будет пенсия. Но будет ли она у моих детей?», - объясняет мотивы своего участия в акции эта женщина.

Тон задавали железнодорожники. Но помимо них в рядах демонстрантов – врачи, учителя, административные служащие. На центральные площади Парижа профсоюзы вывели около 50 тысяч человек, сообщают власти. Не обошлось без столкновений. Протестующие закидывали стражей порядка камнями. Те в ответ применили водомёты и слезоточивый газ.

С места событий передаёт наш корреспондент: «Здесь, на площади Бастилии, два лагеря – работников госучреждений и железнодорожников – объединились под лозунгом "нужно спасать госсектор". В ходе своей предвыборной компании Эммануэль Макрон обещал упразднить 120 тысяч рабочих мест в ближайшие пять лет в случае своего избрания на пост президента. А это – явная угроза для тех трудящихся, соблюдение прав которых государство пока гарантирует».