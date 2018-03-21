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Франция

"Чёрный четверг": забастовки по всей стране

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"Чёрный четверг": забастовки по всей стране

"Чёрный четверг": забастовки по всей стране
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Во Франции начинается массовая забастовка трудящихся по инициативе крупнейших профсоюзов страны. Цель: выразить протест против целого ряда социальных и экономических реформ правительства.

В большей степени забастовка коснется сотрудников транспортных служб. В течение трёх месяцев по два из пяти рабочих дней недели намерены бастовать путейцы. Они выступают против реформы Государственной железнодорожной компании, которая может лишить их многих социальных льгот.

На четверг планируется отмена порядка 60% рейсов высокоскоростных экспрессов TGV. Вдвое сократится число пригородных поездов.

К стачке "чёрного четверга" присоединятся и работники медицинских учреждений. Как ожидается, около 15% учителей и преподавателей школ, лицеев и вузов страны не выйдут в этот день на работу. Учебные заведения некоторых французских городов, в том числе Парижа, и вовсе будут закрыты из-за отказа проводить занятия всего педагогического состава.

Кроме того, в забастовке примут участие сотрудники аэропортов и компании Air France. Планируется отмена не менее 30% авиарейсов в Руасси-Шарль де Голль, Орли и Бове.

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