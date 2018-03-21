"Чёрный четверг": забастовки по всей стране

Во Франции начинается массовая забастовка трудящихся по инициативе крупнейших профсоюзов страны. Цель: выразить протест против целого ряда социальных и экономических реформ правительства.
В большей степени забастовка коснется сотрудников транспортных служб. В течение трёх месяцев по два из пяти рабочих дней недели намерены бастовать путейцы. Они выступают против реформы Государственной железнодорожной компании, которая может лишить их многих социальных льгот.
На четверг планируется отмена порядка 60% рейсов высокоскоростных экспрессов TGV. Вдвое сократится число пригородных поездов.