Цель Лондона - "создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания", - так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бориса Джонсона.
Захарова о Джонсоне: "Он отравлен ядом ненависти и злобы"
Захарова о Джонсоне: "Он отравлен ядом ненависти и злобы"
В ходе выступления на парламентских слушаниях британский министр иностранных дел сравнил предстоящее мировое первенство по футболу с Олимпиадой в нацистской Германии.
В своем Facebook Мария Захарова написала, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма, и поэтому – хамства", отметив также, что Великобритания держит "очевидный курс на полноформатный бойкот чемпионата".