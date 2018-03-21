Здесь птицы не поют

Масштабы бедствия сравнимы с экологической катастрофой: во Франции стремительно сокращается популяция полевых птиц. Результаты исследования настолько поразили учёных, что они не стали ждать положенного срока до публикации в научном журнале, а сразу же забили тревогу в СМИ. Сельскохозяйственный регионы Франции всерьёз рискуют лишиться птичьего пения.
Венсан Бретаньоль, биолог:
«Исчезла треть популяции самых распространённых видов, а менее распространённые потеряли ещё больше. Например, зафиксировано сокращение численности куропаток на 80-90%. Девять из десяти особей исчезли в течение 20 лет».
Учёные подчёркивают, что из выводы касаются только сельскохозяйственных районов. Главной причиной называют массовое использование пестицидов: из-за этого сокращается популяция насекомых, а следовательно, у птиц всё меньше пищи. Численность летающих насекомых, которыми птицы в основном кормятся, упала в некоторых районах на 80%.
Ромэн Жюйяр, биолог:
«Помимо сокращения численности птиц исчезают насекомые, растения, бабочки — и это только заметная часть флоры и фауны, что отражает общую деградацию биоразнообразия».
Проблема, по словам учёных, в современной модели сельского хозяйства, когда гигантские площади засеваются одной культурой, например пшеницей или кукурузой. Соответственно, и масштабы использования пестицидов приобретают угрожающий характер.