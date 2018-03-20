В Кении умер последний самец северного белого носорога — 45-летнее животное по кличке Судан. Ветеринары решили усыпить его из-за тяжёлой болезни.
Умер последний самец северного белого носорога
Подвид может считаться вымершим, если не будут реализованы программы восстановления популяции
Умер последний самец северного белого носорога
Теперь остались лишь две самки, дочь и внучка Судана. Подвид может считаться вымершим, если не будут реализованы планы восстановления популяции с помощью белых носорогов южного подвида.
Белый носорог — крупнейшее млекопитающее планеты после слона; вид находится под угрозой исчезновения в первую очередь из-за браконьерства.
Ради охраны самого Судана от охотников к нему была приставлена круглосуточная охрана, а также животному спилили рог: больше браконьеров ничего не интересовало.