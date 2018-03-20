Европарламент защищает пользователей Facebook

Еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль сказала: "Мы, с одной стороны, продолжим следить за развитием событий, а с другой — продолжим заявлять во всеуслышение, что для нас защита персональных данных является бесспорной ценностью ЕС. У нас есть все необходимые для этого инструменты, и мы призываем доказать слова делом".

Многие еврокомиссары уже выразили свое возмущение. Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова пообещала поднять этот вопрос в ходе встреч с представителями компании и федерального правительства во время своего визита в Соединенные Штаты на текущей неделе.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил о "неприемлемом нарушении прав граждан на частную жизнь" и пообещал, что депутаты проведут тщательное расследование. чтобы привлечь виновных к ответственности.

Европейский инспектор по защите данных Джованни Бутарелли в интервью телеканалу "Евроньюс" отметил: "Мы установили существование по меньшей мере 52 000 моделей поведения, по которым классифицируются пользователи. Некоторые могли оказаться успешными, и компании узнали о вас больше, чем вы знаете о себе сами. Но вас могли классифицировать и неправильно, и тогда компании будут делать неподходящие для вас предложения, дискримниировать вас, будут относится к вам по-другому".

Гневную реакцию Брюсселя вызвал, в частности, фильм-расследование британского телеканда Channel 4, в котором представители руководства Cambridge Analytica рассказывают о неком "очень успешном политическом проекте в одной восточноевропейской стране".

Совет директоров Cambridge Analytica во вторник, незадолго до показа второй части этого фильма, отстранил Александра Никса от должности главы компании. Во второй части расследования Никс хвастается, что "много раз" встречался с Дональдом Трампом во время президентской гонки в США.

Марк Цукерберг лично пока не прокомментировал разгоревшийся скандал. Компания Facebook опубликовала во вторник заявление, в котором говорится, что все сотрудники возмущены обманом.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.