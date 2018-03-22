Флешмоб проходит под вывеской #deletefacebook. В сообщениях с этим хештегом говорится о пользе отказа от популярного ресурса и содержатся советы по удалению учётных записей.
"Фейсбук": массовое удаление аккаунтов?
"Фейсбук": массовое удаление аккаунтов?
Акция была спровоцирован скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, в распоряжении которой оказались данные порядка 50 миллионов пользователей социальной сети. Согласно последним сообщениям, они использовались для подготовки консультаций о политических взглядах потенциальных избирателей.
Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг принёс извинения и признал, что «не оправдал доверия». Он выразил готовность дать показания на слушаниях в Конгрессе, если будет соответствующее разбирательство. В то же время, Цукерберг отметил, что вопреки призывам в социальных сетях, он не замечает сколь-либо значимого оттока пользователей.