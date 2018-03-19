Великобритания упорядоченно завершит свой выход из Евросоюза в декабре 2020. С конца марта 2019 она будет подчиняться правилам ЕС, но не сможет на них влиять и участвовать в разработке общего курса. Стороны обещают свести к минимуму материальные потери, политические риски и неудобства для граждан. Главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье представил в Брюсселе проект окончательного соглашения, в котором решённые проблемы помечены зеленым цветом, подлежащие дальнейшему обсуждению — белым, а жёлтым выделены аспекты, по которым достигнуто только принципиальное согласие.
К "брекситу" добавили переходный период
Великобритания упорядоченно завершит свой выход из Евросоюза в декабре 2020. С марта 2019 она будет подчиняться правилам ЕС, но не сможет на них влиять и участвовать в разработке общего курса.
К "брекситу" добавили переходный период
«Сделан решающий шаг, но только шаг. Мы ещё не в конце пути, - сказал Барнье. - Предстоит много работы по важным темам, таким, как Ирландия и Северная Ирландия».
Ольстер по умолчанию останется в европейском едином рынке и таможенном союзе, если Великобритания не предложит иного способа избежать восстановления на острове жёсткой границы. Это чревато экономическим обособлением Северной Ирландии от Соединённого Королевства, чего премьер-министр Тереза Мэй обещала не допустить.
Итак, объявленная в понедельник договоренность о «брексите» включает: переходный период в 21 месяц, решение спора о принадлежности Гибралтара, финансовое урегулирование и обеспечение прав граждан.
Великобритания добилась разрешения вести переговоры о торговле с третьими странами, хотя заключать об этом соглашения она сможет только после прекращения своего членства в ЕС.