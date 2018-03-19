К "брекситу" добавили переходный период

Великобритания упорядоченно завершит свой выход из Евросоюза в декабре 2020. С конца марта 2019 она будет подчиняться правилам ЕС, но не сможет на них влиять и участвовать в разработке общего курса. Стороны обещают свести к минимуму материальные потери, политические риски и неудобства для граждан. Главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье представил в Брюсселе проект окончательного соглашения, в котором решённые проблемы помечены зеленым цветом, подлежащие дальнейшему обсуждению — белым, а жёлтым выделены аспекты, по которым достигнуто только принципиальное согласие.