Французы о "брексите" : "Это фиаско!"

Мнения французов о "брексите" разделились: одни считают его отрицательным событием как для Великобритании, так и для всего Евросоюза; другие - и в частности ультраправые - рассматривают "брексит" как пример для подражания. Но на улицах Парижа большинство опрошенных не скрывали разочарования: