Мнения французов о "брексите" разделились: одни считают его отрицательным событием как для Великобритании, так и для всего Евросоюза; другие - и в частности ультраправые - рассматривают "брексит" как пример для подражания. Но на улицах Парижа большинство опрошенных не скрывали разочарования:
Французы о "брексите" : "Это фиаско!"
Французы о "брексите" : "Это фиаско!"
"Это вообще-то фиаско. Из Евросоюза уходит влиятельная страна: конечно же, это иначе как фиаско это не назвать".
"Это будет длиться не один год, наверняка будут попытки как-то замаскировать или преуменьши его масштаб, попытаться сгладить углы, насколько это возможно".
"А я думаю, что это огромный шаг назад для Европы. Нет, честно!"
"Будущее Европы меня тревожит, меня это огорчает. Но я надеюсь, что наши британские партнёры это осознают, и что Европа ещё переживёт возрождение".