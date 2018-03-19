Турецкие войска закрепились в Африне и готовятся к новым боям. На улицах города, который называли курдской столицей на севере Сирии, военная техника. Кварталы обследуют бойцы турецкой армии и их союзники в Сирии. Работают сапёры. Периодически слышна стрельба. Утром прозвучал по меньшей мере один мощный взрыв: сообщается о гибели 11 человек.
Африн под турецкими флагами: продолжение следует
Анкара обещает продолжить войну с курдами у своих границ
Африн под турецкими флагами: продолжение следует
Курдские группировки говорят о начале партизанской войны, власти Турции заявляют, что предотвратили образование террористического государства у своих границ и пока уходить не собираются. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал «продолжать до тех пор, пока мы полностью не очистим приграничную зону от курдов». В Анкаре не исключают своего участия в боевых операция и на севере Ирака.
Тем временем гуманитарные организации бьют тревогу. Международный комитет Красного Креста призвал обеспечить беспрепятственный доступ беженцев-курдов в Африн. По оценкам курдской стороны, с начала турецкой операции город покинули более 200 тысяч мирных жителей. Согласно этим сведениям, люди вынуждены ночевать в автомобилях или под открытым небом, но возвращаться домой боятся.