Москва простилась с Олегом Табаковым. Проводить народного артиста в последний путь в МХТ им. Чехова пришли тысячи людей. Здесь собрались его ученики, его коллеги по цеху: весь театральный Олимп. Говорили, что Табаков служил примером во всём, называли его «родным отцом», «грандиозной, штучной фигурой». Зрители вспоминали любимые роли актёра, говорили, что воспринимали его практически как члена семьи.
Москва простилась с Олегом Табаковым
Художественный руководитель МХТ им. Чехова скончался в возрасте 82 лет после тяжёлой болезни
Москва простилась с Олегом Табаковым
На панихиде было немало чиновников и членов правительства. Пришёл и президент Владимир Путин: за полчаса до закрытия зала он внезапно появился на сцене, возложил цветы и сел рядом с вдовой Олега Табакова.
В завершение церемонии актёра и режиссёра по традиции проводили в последний раз аплодисментами. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Владимира Зельдина и Леонида Броневого.