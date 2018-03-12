Здоровье Табакова резко ухудшилось еще в конце ноября прошлого года. Тогда 82-летний директор МХТ им. Чехова был доставлен в отделение реанимации первой Градской больницы.
Скончался известный актер и режиссер Олег Табаков
На 83-м году жизни скончался известный актер и режиссер Олег Табаков.
Скончался известный актер и режиссер Олег Табаков
Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ, был одним из лучших студентов. Учась на третьем курсе, дебютировал в кино. Свою первую роль он сыграл в фильме «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера.
С 1957-го по 1983 год Табаков был ведущим артистом театра «Современник». Кроме того, он оставался одним из наиболее востребованных артистов отечественного кинематографа. В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова.
Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Семнадцать мгновений весны», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.
Гражданская панихида по народному артисту СССР состоится в возглавляемом им Московском Художественном театре (МХТ) им. Чехова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.