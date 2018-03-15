Продуктовые ярмарки на избирательных участках будут организованы в целом ряде регионов и городов России 18 марта. Один из них - Хабаровск, где подготовка к воскресной распродаже, приуроченной к президентским выборам, идет полным ходом.
Продуктовые наборы как средство повышения явки?
Другие стимулы для того, чтобы привлечь российского избирателя на участки для голосования, - административный ресурс, конкурсы селфи и обещания устроить для проголосовавших кинопросмотры и эстрадные концерты
Продуктовые наборы как средство повышения явки?
"Первая задача - это политическая задача, - поясняет Николай Крецу, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края, - мы предполагаем, что увеличим явку от 2 до 5 %. Вторая задача в этом блоке - это повышение лояльности к власти".
Продовольственные товары: от щучьих котлет и голубцов до зеленого горошка и макарон, - будут продаваться по ценам гораздо ниже рыночных, подчеркивают организаторы, называя акцию "социально-направленной".
"Для нас участие в выборах - это социально значимый проект для населения, - говорит Игорь Косулин, операционный директор сети супермаркетов «Радиус», - плюс дополнительно мы провели переговоры с поставщиками, которые дали нам со своей стороны максимальные скидки в 15, 20, до 30 %".
Планируется, что ярмарки будут работать с восьми утра до восьми вечера. Среди других способов привлечь российских избирателей на участки - объявление конкурсов на лучшее селфи в день голосования и обещание организовать для проголосовавших кинопросмотры и эстрадные концерты, отмечают обозреватели.