Сформировать новое правительство Словакии президент страны Андрей Киска поручил социал-демократу Петеру Пеллегрини в ходе торжественной церемонии в Братиславе в четверг. Её транслировали все местные теле и радиоканалы. Ранее в тот же день в отставку подал премьер-министр Роберт Фицо на волне протестов, поднявшейся после убийства журналиста Яна Куцяка. Президент Киска надеется, что масштабная реконструкция правительства поможет выйти из общественно-политического кризиса.
Словакия сменила премьера
Новое правительство Словакии сформирует Петер Пеллегрини. Президент Андрей Киска принял отставку премьер-министра Роберта Фицо, который ушёл на волне протестов.
Словакия сменила премьера
Но кабинет будет сформирован действующей правительственной коалиций, и большинство министров скорее всего останутся на своих местах. А 42-летний Петер Пеллегрини - ближайший соратник своего предшественника, при котором он был вице-премьером. Ранее Пеллегрини занимал также пост министра образования Словакии, был спикером республиканского парламента.
Масштабные протесты не прекращались в Словакии в течении двух недель, прошедших после убийства Куцяка и его невесты. Демонстранты обвиняли правительство в бездействии, требовали отставки премьер-министр Фицо и проведения досрочных парламентских выборов.
Убитый журналист занимался расследованием связей близких к правительству политиков с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета".