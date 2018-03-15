В среду словацкий премьер-министр Роберт Фицо подал прошение об отставке, если президент его подпишет, то Фиго оставит свою должность уже в четверг. Об этом заявил сам глава кабинета министров.
Новый виток политического кризиса в Словакии
Премьер-министр страны Роберт Фицо подает в отставку, чтобы, как он говорит, избежать дальнейшего хаоса.
Новый виток политического кризиса в Словакии
Кризис связан с убийством журналиста Яна Куциака и его подруги. Куциак расследовал связи итальянской мафии и политического истеблишмента страны. В своих публикациях он прямо обвинял Фицо в ненадлежащих его должности знакомствах.
"Амбиции одного человека не могут быть важнее судьбы страны, которой угрожает хаос", - заявил Роберт Фицо.
Два помощника Фицо, чьи имена также были названы в публикациях Куциака, уже покинули свои посты. В отставку ушел и министр культуры Мадарич, его ведомство курирует СМИ. Неделю назад в Словакии состоялись митинги с требованием отставки Фицо и его правительства, ставшие крупнейшими за последние 30 лет.