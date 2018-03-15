Собчак действительно решила использовать эту избирательную кампанию, чтобы закрепиться в политике и начать долгосрочный политический проект. О том, что в России может появиться новый оппозиционный блок, она заявила вместе с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. В ходе встречи с избирателями в Москве они рассказали, что новая структура призвана объединить оппозиционеров разных политических взглядов и будет фактически лишена идеологического стержня.
От выборов к партийному строительству
Кандидат в президенты России Ксения Собчак создаёт новую оппозиционную партию
От выборов к партийному строительству
«У нас это получится», — пообещал Дмитрий Гудков. Он полагает, «что сейчас не время обсуждать, какая должна быть шкала налогов, не время обсуждать, как будет пенсионная реформа. Потому что какой смысл обсуждать ремонт или интерьер в доме, который горит».
Организацию под названием «Партия перемен» хотят создать на базе существующей «Гражданской инициативы». Собчак заявляла, что делает ставку на молодые поколения — так же, как и президент Владимир Путин, добивающийся очередного переизбрания.
Перед днем голосования Путин посетил на молодёжный форум, где рассказал собравшимся о будущей совместной работе в интересах государства: «Вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее. Она будет успешна. Мы обеспечим её будущее и мы сделаем это вместе, да?»
Президентские выборы в России назначены на 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек, если кто-то из них наберёт более 50%, — выборы пройдут в один тур.