От выборов к партийному строительству

Собчак действительно решила использовать эту избирательную кампанию, чтобы закрепиться в политике и начать долгосрочный политический проект. О том, что в России может появиться новый оппозиционный блок, она заявила вместе с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. В ходе встречи с избирателями в Москве они рассказали, что новая структура призвана объединить оппозиционеров разных политических взглядов и будет фактически лишена идеологического стержня.