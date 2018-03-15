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Приключения

"Японские приключения": летающие велосипеды и море по колено

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"Японские приключения": летающие велосипеды и море по колено

"Японские приключения": летающие велосипеды и море по колено
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В очередном выпуске программы “Японские приключения” мы садимся в седло.

В очередном выпуске программы “Японские приключения” мы садимся в седло..И вот так, на велосипеде, продолжим знакомство с островами этой удивительной страны. Не всем, кстати, известно, что на велосипеде в Японии можно и море пересечь. Небольшие острова между Хонсю и Сикоку объединены веломаршрутом. И это, пожалуй, лучший способ передвижения для желающих насладиться красотой Внутреннего японского моря.

…Только вы и ваш велосипед: 60-километровая трасса “Симанами Кайдо” рассчитана на людей с разным уровнем подготовки. Здесь с вас не попросят платы, а в награду за выносливость вы получите захватывающие островные виды и множество памятников истории и культуры вдоль велотрассы.
Кейцу Минами, вице-президент Ассоциации велоспорта Омонити: “У вас под ногами – изумрудная вода, вам кажется, что ваш велосипед по воздуху летит. Это очень приятный способ перемещения”.

Внутреннее море усеяно сотнями островков, славящихся самобытной кухней и традициями. А концом вашего многокилометрового морского велопробега станет необычный отель в городе Ономити, также посвященный велосипедной теме.

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