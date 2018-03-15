"Японские приключения": летающие велосипеды и море по колено

В очередном выпуске программы “Японские приключения” мы садимся в седло.

В очередном выпуске программы “Японские приключения” мы садимся в седло..И вот так, на велосипеде, продолжим знакомство с островами этой удивительной страны. Не всем, кстати, известно, что на велосипеде в Японии можно и море пересечь. Небольшие острова между Хонсю и Сикоку объединены веломаршрутом. И это, пожалуй, лучший способ передвижения для желающих насладиться красотой Внутреннего японского моря.