"Японские приключения": летающие велосипеды и море по колено

…Только вы и ваш велосипед: 60-километровая трасса “Симанами Кайдо” рассчитана на людей с разным уровнем подготовки. Здесь с вас не попросят платы, а в награду за выносливость вы получите захватывающие островные виды и множество памятников истории и культуры вдоль велотрассы.

Кейцу Минами, вице-президент Ассоциации велоспорта Омонити: “У вас под ногами – изумрудная вода, вам кажется, что ваш велосипед по воздуху летит. Это очень приятный способ перемещения”.

Внутреннее море усеяно сотнями островков, славящихся самобытной кухней и традициями. А концом вашего многокилометрового морского велопробега станет необычный отель в городе Ономити, также посвященный велосипедной теме.

Shimanami Kaidō: a magnificent cycling route linking Honshu and Shikoku via six smaller islands. It used to be paid, but now, thanks to local bike enthusiasts, has become toll-free — and easy to navigate thanks to consistent blue road markings.



