Вопрос был задан во время осмотра президентом России селекционной теплицы Национального центра зерна в Краснодаре. Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что дело Скрипаля "не является вопросом России".
Песков: дело Скрипаля "не вопрос России"
Разобраться самим с делом Скрипаля, и уже "потом обсуждать это с Россией " - посоветовал Великобритании Владимир Путин, отвечая на вопрос британского журналиста.
Песков: дело Скрипаля "не вопрос России"
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина:
"Упомянутый вами гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании. Происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более - руководства Российской Федерации. Мы не слышали каких-либо официальных заявлений на этот счет."