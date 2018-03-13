Что такое "новичок"?

По утверждению премьера Великобритании Терезы ​​Мэй, при покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и на его дочь был использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок". Доктор Мишель Карлин из Нортумбрийского университета поделилась информацией об этом отравляющем средстве.

К какому разряду отравляющих веществ принадлежит "Новичок"?

Химические вещества класса "Новичок" принадлежат к боевым отравляющим средствам четвертого поколения и считаются значительно более сильными, чем агенты V-серии, такие как VX (или ВИ-газ). Считается, что отравляющие средства "Новичок" используются в виде сверхмелкого порошка, что отличает их от других известных нервных агентов, которые, как правило, представляют из себя жидкость или газ.

Как действует "Новичок"?

По имеющейся информации, средства "Новичок" состоят из двух отдельных нетоксичных компонентов, которые при смешивании образуют нервнопаралитический элемент. Механизм действия очень похож на действие других известных нервнопаралитических агентов, но эти средства считаются в 5-10 раз более токсичными, чем агенты V-серии.

Нервная система человека посылает химические сигналы органам и тканям, но нервнопаралитический агент нарушает этот обмен информацией, что приводит к перегрузке сигналов. Эта перегрузка сигналов и приводит к потере контроля над мышцами. Это, в частности, может привести к затрудненному дыханию, потере контроля над физическими функциями, усиленному слюноотделению, судорогам, параличу и, в конце концов, к летальному исходу.

Есть ли что-то новое в информации об отравляющем средстве?

Химическая основа и способ действия агентов класса "Новичок" до конца не изучены, поскольку они относятся к новейшим видам нервнопаралитических отравляющих средств (откуда, по-видимому, и происходит название. Эти вещества считаются гораздо более токсичными, чем те нервнопаралитических агенты, что использовались до сих пор.

Может ли "Новичок" быть опасен для населения?

Наибольший эффект достигается при прямом воздействии на человека, который оказался в непосредственной близости от вещества в течении достаточно продолжительного времени. На широкую публику влияние будет минимальным, в частности, благодаря предпринятым мерам дезинфекции и рекомендациям британских органов здравоохранения в отношении всех, кто в какой-то момент мог оказаться в местах маршрута отравленных в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

Каким может быть прогноз при отравлении?

О долгосрочном действии "Новичка" известно не много, но считается, что этот класс веществ может спровоцировать более продолжительные (по сравнению с другими химагентами) повреждения в организме того, кто был подвержен их воздействию, даже после лечения с помощью веществ-антидотов.