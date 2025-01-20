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Освобожденный заложник Дорон Штейнбрехер обнимает семью
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Видео. Встреча с близкими после освобождения. Три бывшие заложницы ХАМАС вернулись в Израиль

Три израильских заложницы воссоединились со своими семьями в воскресенье после освобождения в рамках обменной сделки Израиля с ХАМАС.

Три израильских заложницы воссоединились со своими семьями в воскресенье после освобождения в рамках обменной сделки Израиля с ХАМАС.

24-летняя Роми Гонен, похищенная с музыкального фестиваля Nova, 28-летняя Эмили Дамари и захваченная боевиками в заложницы в кибуце Кфар-Аза 31-летняя Дорон Штейнбрехер вернулись в Израиль после начала действия режима прекращения огня.

Несмотря на первоначальные опасения по поводу их здоровья, женщины могут передвигаться без посторонней помощи, но останутся в больнице для полного медицинского осмотра. Возле медучреждения собрались сотни людей, пришедших выразить поддержку бывшим заложницам.

Соглашение о прекращении огня, дающее надежду на окончание 15-месячного конфликта, предусматривает поэтапное освобождение ещё 33 заложников в течение шести следующих недель. В обмен Израиль выпустит из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.

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