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Крупнейший ледник Франции стремительно тает

Много лет назад ледник заполнял эту долину целиком
Много лет назад ледник заполнял эту долину целиком Авторское право Кадр из видео FT via EBU
Авторское право Кадр из видео FT via EBU
By Euronews
Опубликовано
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По словам учёных «Ледяное море» может исчезнуть к концу века целиком

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На французском горном курорте Шамони пришлось построить новую канатную дорогу на ледник Мер-де-Гляс: 90 лет назад вагончики доставляли туристов прямо на лёд. С тех пор глетчер сократился настолько, что от старой остановки приходилось спускаться пешком несколько десятков метров.

Всё больше туристов приезжают сюда посмотреть на крупнейший ледник Франции — пока он не исчез.

«Мы хотели посмотреть на эти глыбы льда: вдруг к концу года их уже не будет. Поэтому мы решили приехать. Мы прекрасно понимаем, что всего через несколько лет пейзаж будет уже не таким, как раньше».

Мер-де-Гляс — «Ледяное море» — пока остаётся крупнейшим ледником Франции и вторым по величине в Альпах. За минувший век он сократился на треть, а с начала этого века таяние резко ускорилось.

«Три или четыре года назад ледник доходил до этой гряды. С тех пор он стал у́же и, конечно, тоньше. Здесь он потерял 40 метров за четыре или пять лет», — рассказывает гляциолог Люк Моро.

По данным учёных, если климат продолжит меняться нынешними темпами, Мер-де-Гляс может к концу века исчезнуть целиком.

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