Крупнейший ледник Франции стремительно тает

By Euronews

По словам учёных «Ледяное море» может исчезнуть к концу века целиком

РЕКЛАМА

На французском горном курорте Шамони пришлось построить новую канатную дорогу на ледник Мер-де-Гляс: 90 лет назад вагончики доставляли туристов прямо на лёд. С тех пор глетчер сократился настолько, что от старой остановки приходилось спускаться пешком несколько десятков метров.

Всё больше туристов приезжают сюда посмотреть на крупнейший ледник Франции — пока он не исчез.

«Мы хотели посмотреть на эти глыбы льда: вдруг к концу года их уже не будет. Поэтому мы решили приехать. Мы прекрасно понимаем, что всего через несколько лет пейзаж будет уже не таким, как раньше».

Мер-де-Гляс — «Ледяное море» — пока остаётся крупнейшим ледником Франции и вторым по величине в Альпах. За минувший век он сократился на треть, а с начала этого века таяние резко ускорилось.

«Три или четыре года назад ледник доходил до этой гряды. С тех пор он стал у́же и, конечно, тоньше. Здесь он потерял 40 метров за четыре или пять лет», — рассказывает гляциолог Люк Моро.

По данным учёных, если климат продолжит меняться нынешними темпами, Мер-де-Гляс может к концу века исчезнуть целиком.