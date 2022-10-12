Туристическая стоматология в Турции стремительно развивается. В страну устремляются тысячи клиентов из-за рубежа в надежде получить безупречную улыбку по низкой цене.

Берна Айтач, президент Стамбульской ассоциации стоматологов:

— Я думаю, что в Америке коронка стоит 600-850 долларов. Такая же стоимость в Европе. В Турции очень высокая инфляция, поэтому если пациент приезжает, то за эти же деньги он может и отдохнуть, и сделать себе зубы убив двух зайцев одним выстрелом.

В то же время иностранные пациенты все чаще выражают недовольство качеством стоматологии в Турции. У Риды Азим из Великобритании после визита к турецкому дантисту обезображено лицо, и она вынуждена носить зубные протезы.

Рида Азим, пациентка турецких стоматологов из Великобритании:

— Изначально они собирались установить 5 имплантов. Я была готова к процедуре, но они не приняли меня. Затем пришли два переводчика. Они сказали мне: "Теперь мы должны удалить все ваши зубы, и нам нужно сделать 16 имплантов". Когда я сняла маску после лечения, мой муж посмотрел на меня и спросил: "Что они с тобой сделали? У тебя провалилось лицо".

Представители Турецкой ассоциации стоматологов поясняют, что цены на услуги возможно снизить за счет дешевых материалов, которыми невозможно провести качественное лечение зубов

Тюркер Сандалли, руководитель Стамбульского стоматологического центра:

— Туристы идут к дешевым стоматологам, а потом, через два-три года, из-за дешевых китайских материалов, используемых при лечении, у них начинаются проблемы.

По статистике, в Турцию ежегодно приезжает от 150 000 до 250 000 иностранных пациентов, что делает ее одним из главных направлений стоматологического туризма в мире наряду с Венгрией, Таиландом и Дубаем.