English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости мира путешествий

Финляндия не только ограничит, но и замедлит выдачу виз россиянам

euronews_icons_loading
Въехать в Финляндию по суше — одна из немногих возможностей для россиян попасть в ЕС
Въехать в Финляндию по суше — одна из немногих возможностей для россиян попасть в ЕС   -   Авторское право  Lauri Heino/Lehtikuva via AP, File
 Euronews

На парковке аэропорта Хельсинки — множество дорогих автомобилей с российскими номерами. Они принадлежат туристам, которые из финской столицы отправились в другие страны.

Власти Финляндии заявляют, что их страна стала для россиян удобными транзитными воротами в закрытую Европу, и с этим республика намерена бороться.

Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии:

"Финляндия для многих становится первой шенгенской страной. Они приезжают сюда по шенгенским визам, выданным другими государствами, а затем продолжают путь через аэропорт Хельсинки. Число поездок заметно возросло с тех пор, как 15 июля Россия отменила "ковидные" ограничения". Сейчас наблюдается явный бум как в таком туризме, так и в подаче заявлений на новые визы".

С 1-го сентября Финляндия вдвое сократит число заявлений на визу, принимаемых от российских граждан, причём туристических оставят самый минимум; а по словам премьер-министра Санны Марин, рассмотрение документов ещё и замедлят. Но в Хельсинки подчёркивают, что при этом могут ввести специальные гуманитарные визы.

В одностороннем порядке ограничили или приостановили выдачу виз уже 10 стран Европы.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:

"Я считаю морально неприемлемым для россиян ездить по Европе, как будто ничего не случилось. Их государство — и литовский сейм это признал — совершает преступления геноцида".

Через неделю в Праге состоится неформальная встреча глав МИДов стран ЕС, которые и обсудят вопросы ограничения выдачи туристических виз россиянам. Отмечается, что о полном запрете речь не идёт. Некоторые страны, в первую очередь Германия, выступили против даже ограниченного запрета.