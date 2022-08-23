Финляндия не только ограничит, но и замедлит выдачу виз россиянам

На парковке аэропорта Хельсинки — множество дорогих автомобилей с российскими номерами. Они принадлежат туристам, которые из финской столицы отправились в другие страны.

Власти Финляндии заявляют, что их страна стала для россиян удобными транзитными воротами в закрытую Европу, и с этим республика намерена бороться.

Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии:

"Финляндия для многих становится первой шенгенской страной. Они приезжают сюда по шенгенским визам, выданным другими государствами, а затем продолжают путь через аэропорт Хельсинки. Число поездок заметно возросло с тех пор, как 15 июля Россия отменила "ковидные" ограничения". Сейчас наблюдается явный бум как в таком туризме, так и в подаче заявлений на новые визы".

С 1-го сентября Финляндия вдвое сократит число заявлений на визу, принимаемых от российских граждан, причём туристических оставят самый минимум; а по словам премьер-министра Санны Марин, рассмотрение документов ещё и замедлят. Но в Хельсинки подчёркивают, что при этом могут ввести специальные гуманитарные визы.

В одностороннем порядке ограничили или приостановили выдачу виз уже 10 стран Европы.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:

"Я считаю морально неприемлемым для россиян ездить по Европе, как будто ничего не случилось. Их государство — и литовский сейм это признал — совершает преступления геноцида".

Через неделю в Праге состоится неформальная встреча глав МИДов стран ЕС, которые и обсудят вопросы ограничения выдачи туристических виз россиянам. Отмечается, что о полном запрете речь не идёт. Некоторые страны, в первую очередь Германия, выступили против даже ограниченного запрета.