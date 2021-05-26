Сезон путешествий по Анголе: самые яркие моменты

Уже не первый год наши журналисты колесят по Анголе, знакомя вас с самым интересным. В их арсенале - яркие впечатления и уникальные маршруты, исключительные встречи и все это - на фоне головокружительных пейзажей. Приглашаем вас еще раз пережить самые запомнившиеся моменты ангольских путешествий.

От завораживающих береговых линий до сочной зелени парков и плантаций, прекрасных водных маршрутов.... Ангола реализует свой туристический потенциал сразу по многим направлениям.

В первой части нашего путешествия мы побывали в гигантской древней пустыне Намиб на юго-западе Анголы. Затем взяли курс вглубь страны, где исследовали провинцию Квандо-Кубанго. Ее реки питают всемирно известную Окаванго, самую большую внутреннюю дельту планеты.

Пустыня Намиб простирается на территории нескольких стран - от Анголы через Намибию до южноафриканской Калахари... В ангольской части живут местныеплемена. Путешественникам здесь рады, к их услугам на выбор - экодомиики и роскошные кемпинги, их здесь называют "глэмпингами".

Мартин Бремер, совладелец компании Unchartered Angola, рассказывает: "Наша цель - активнее привлекать для знакомства с этими местами европейских и американских туристов, гостей со всего мира".

Продвигаясь дальше вглубь страны, вы увидите уникальные природные уголки, ярко-зеленые поля, водные пути и абсолютно дикие участки.

Реки провинции Квандо-Кубанго впадают в дельту Окаванго, она - одна из последних на Земле водно-болотных экосистем.

Участники исследовательского проекта National Geographic Okavango Wilderness потратили годы на тщательное изучение и описание этого уникального региона. Для любителей природы Квандо Кубанго - особый адрес.

Стефан ван Вик, специалист по охране природы, намерен провести здесь всю жизнь:"Я, похоже, нашел место, где хочу остаться. Здесь очень спокойно, я вижу здесь огромный туристический потенциал".

Мы возвращаемся на побережье на джипе. И по дороге останавливаемся, чтобы насладиться потрясающими видами. Ангола - рай для любителей внедорожников. Эти устойчивые машины позволят увидеть уголки, куда иначе не добраться.

Группа туристов приехала сюда, в точку, где река Онзу практически сливается с океаном. Руководитель экскурсии Альфредо Оливейра убежден: "Для тех, кто любит дикую природу, бездорожье, Ангола - идеальная страна, она превосходна со всех точек зрения".

Путешествие на двух колесах - еще один отличный способ открыть для себя регион. Вы можете остановиться в удивительных местах, таких, как смотровая площадка Мирадуро.

Жоржи Кустодио де Алмейда, председатель мотоклуба Amigos da Picada, делится впечатлениями "Это страна с гигантской береговой линией, она очень привлекательна. Ангола - настоящий сгусток энергии, скрытая жемчужина регионального африканского туризма".

После долгого путешествия вас ждет отдых в роскошном домике. Здесь, на природном курорте Мубанга, гостям гарантируют полное уединение и возможность слиться с природой.

Вы можете познакомится с Анголой и с железной дороги, проехать через всю страну на поезде, названном "поездом двух океанов".

Маршрут проложен между ангольским Лобиту на берегу Атлантического океана и Дар-эс-Салам в Танзании на побережье океана Индийского. Начальник поезда Дафни Мабала комментирует: "Проехать Африку с востока на запад - очень необычный опыт. Нас потрясающе принимали на ангольской территории!"

Диана Бьюкенен, в восторге от поездки: "Это была довольно длительное путешествие, целых 15 дней, все было новым, необычным, я под огромным впечатлением".