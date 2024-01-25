Каждый год обучения снижает риск смертности на 2%

By Euronews

Новое исследование выявило связь между смертностью и образованием, сравнив отсутствие образования с курением или пьянством.

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Каждый год образования может снизить риск смертности почти на 2%, показало новое исследование.

В то же время отсутствие образования так же вредно для здоровья, как употребление слишком большого количества алкоголя или курение 10 сигарет в год в течение 10 лет.

Таковы данные мета-анализа, целью которого было количественно оценить связь между образованием и смертностью. В обзор вошли 603 исследования со всего мира.

Результаты исследования были опубликованы на этой неделе в научном журнале The Lancet Public Health.

"Образование важно само по себе, а не только с точки зрения его пользы для здоровья, но теперь появилась возможность количественно оценить величину этой пользы", - сказал в своем заявлении доктор Терье Андреас Эйкемо, соавтор исследования и руководитель Центра глобальных исследований неравенства в здравоохранении Норвежского университета науки и технологий (NTNU).

У людей, окончивших начальную школу, риск смерти был в среднем на 13% ниже, а у тех, кто окончил среднюю школу (с 12-летним образованием), риск смерти был на 25% ниже по сравнению с теми, кто не получил образования.

У людей с 18-летним образованием риск смертности снижался на 34%.

Роль образования в "сокращении разрыва в смертности"

"Эти данные схожи с защитным эффектом правильного питания и физической активности и вредом таких факторов риска, как курение и алкоголь", - говорят авторы исследования.

"Ликвидация разрыва в образовании означает ликвидацию разрыва в смертности, и нам необходимо прервать цикл бедности и предотвратимых смертей с помощью международных обязательств", - говорится в заявлении Клэр Хенсон, соавтора исследования и научного сотрудника Института метрики и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона.

"Чтобы уменьшить неравенство в смертности, важно инвестировать в сферы, которые способствуют расширению возможностей людей получить образование. Это может оказать положительное влияние на здоровье населения во всех странах".

Образование является обязательным в странах ЕС, начиная с Франции и Венгрии, где дети идут в школу в возрасте 3 лет, и заканчивая Хорватией и Эстонией, где дети начинают обучение в возрасте 7 лет.

Согласно данным Европейского агентства по образованию и культуре, Франция, Бельгия и Германия имеют самую большую продолжительность обязательного образования в блоке.

Большинство исследований, включенных в мета-анализ, опубликованный на этой неделе, были проведены в регионах с высоким уровнем дохода, и авторы призывают проводить больше исследований в тех регионах мира, где доступ к школьному образованию низок.

"Увеличивая количество лет обучения в школах мира, мы можем помочь противостоять растущему неравенству в смертности", - заявили авторы.

Финансирование исследования было получено от Научно-исследовательского совета Норвегии и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.