By Associated Press

Первый в истории эксперимент показывает, как свиньи могут однажды помочь людям с печеночной недостаточностью.

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Хирурги "подсоединили" свиную печень к мертвому человеческому телу и наблюдали, как она успешно фильтрует кровь, что стало шагом к тому, чтобы в будущем опробовать этот метод на пациентах с печеночной недостаточностью.

В четверг Пенсильванский университет объявил о новом эксперименте, который представляет собой иной подход к пересадке органов от животного к человеку. В данном случае свиная печень использовалась не внутри, а снаружи донорского тела - как своего рода "мост" для поддержки отказавшей печени, выполняющего работу по очистке крови извне, подобно диализу для отказавших почек.

Трансплантация от животного к человеку, называемая ксенотрансплантацией, не удавалась на протяжении десятилетий, поскольку иммунная система людей отторгала чужеродные ткани. Теперь ученые снова пытаются использовать свиней, чьи органы были генетически модифицированы, чтобы стать более похожими на человеческие.

В последние годы почки генетически модифицированных свиней временно пересаживали донорам с мертвым мозгом, чтобы проверить, насколько хорошо они функционируют, двум пациентам и вовсе пересадили сердце свиньи, хотя оба умерли через несколько месяцев.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривает вопрос о том, можно ли разрешить небольшому числу американцев, нуждающихся в новом органе, добровольно участвовать в тщательных исследованиях свиных сердец или почек.

Некоторые исследователи также хотят использовать свиную печень. Этот орган устроен иначе, чем почки и сердце: он фильтрует кровь, удаляет отходы и вырабатывает вещества, необходимые для других функций организма. В настоящее время в США около 10 000 человек стоят в очереди на пересадку печени.

В эксперименте, проведенном в Пенсильвании, ученые "подключили" печень свиньи, генетически модифицированную компанией eGenesis, к устройству компании OrganOx, которое обычно помогает поддерживать функции донорской человеческой печени перед трансплантацией.

Семья умершего, чьи органы не подходили для донорства, предложила тело для исследования. Аппараты поддерживали циркуляцию крови в теле.

В ходе эксперимента, проведенного в прошлом месяце, кровь процеживалась через свиную печень в течение 72 часов. В своем заявлении команда Пенсильванского университета сообщила, что тело донора оставалось стабильным, а печень свиньи не имела признаков повреждения.

В настоящее время ведется большая работа по созданию аппаратов для диализа печени, в то время как эксперименты с использованием свиной печени были проведены много лет назад - до появления современных более совершенных генетических технологий, - говорит доктор Парсия Вагефи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, которая не принимала участия в новом эксперименте, но внимательно следит за исследованиями в области ксенотрансплантации.

"Я аплодирую им за то, что они продвигают эту идею", - сказала Вагефи, назвав этот комбинированный подход с использованием свиньи и устройства интригующим шагом на пути к улучшению лечения печеночной недостаточности.