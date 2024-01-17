Более трети подростков в странах ЕС сообщили о сильном эпизодическом употреблении алкоголя, что в два раза больше, чем среди взрослых. В какой стране эта проблема стоит особенно остро?

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В большинстве европейских стран доля сильно пьющих подростков - тех, кому 15-16 лет, - значительно выше, чем среди взрослых.

Поскольку раннее знакомство со спиртными напитками связано с употреблением алкоголя на протяжении всей жизни, это представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения на континенте.

В 2019 году в среднем более трети (37,4%) подростков в ЕС сообщили о сильном эпизодическом употреблении алкоголя хотя бы раз за последние 30 дней, тогда как среди взрослых этот показатель составлял менее пятой части (18,7%). Таким образом, сильно пьющих подростков в два раза больше, чем взрослых.

В каких странах наблюдается самый высокий уровень тяжелого эпизодического пьянства среди подростков? Как соотносится тяжелое пьянство среди подростков и взрослых в разных странах Европы? Растет или снижается уровень пьянства среди несовершеннолетних?

В 2019 году уровень тяжелого эпизодического пьянства среди подростков, который определяется как употребление пяти или более напитков за один раз, варьировался от 8% в Исландии до 59% в Дании.

Четыре североевропейские страны сообщили о самых низких показателях, но Дания оказалась на первом месте

В четырех странах Северной Европы - Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии - зафиксирован самый низкий уровень употребления алкоголя в больших количествах среди подростков 15-16 лет. Но статистику им подпортила Дания, которая этот список возглавила.

Это может быть связано с законодательством. В Дании подростки имеют более ранний доступ к алкоголю, чем в других североевропейских странах, и политика контроля над ним также менее строгая, согласно отчету ОЭСР "Состояние здоровья в странах ЕС, 2022 год".

Легальный возраст для покупки пива и вина в Дании ниже - 16 лет по сравнению с общепринятыми 18 годами, хотя в настоящее время планируется ограничить продажу напитков с содержанием алкоголя более 6% для 16-18-летних.

Уровень тяжелого пьянства был ниже 25% только в пяти странах - четырех скандинавских и Португалии.

Помимо Дании, в четырех странах этот показатель превышал 45%. Среди них Германия, Австрия, Словакия и Хорватия.

Подростки во Франции и Испании (обе по 34%), а также в Италии (35%) имели более низкий уровень пьянства, чем в среднем по ЕС.

Пьянство: Подростки и взрослые

Почти во всех странах Европы, за исключением Исландии и Норвегии, уровень тяжелого эпизодического пьянства среди подростков был выше, чем среди взрослых.

Разница существенно различается: от -16 процентных пунктов (пп) в Исландии до 35 пп в Словакии, в то время как в среднем по ЕС она составляет 19 пп.

Только Исландия и Норвегия имеют отрицательные показатели, что свидетельствует о том, что среди взрослых там пьют больше, чем среди 15-16-летних.

За Словакией следуют Австрия (33 п. п.), Италия (31 п. п.) и Болгария (29 п. п.).

Соотношение числа сильно пьющих подростков и взрослых также является очень полезным показателем для сравнения этих возрастных групп.

Италия, Испания и Греция оказались в лидерах.

В ЕС этот показатель равен 2, что свидетельствует о том, что количество сильно пьющих подростков в два раза превышает количество взрослых. В Италии (8,8), Испании (5,7) и Греции (5,3) зафиксирован самый высокий коэффициент, что делает их исключением из правил. Во Франции, еще одной средиземноморской стране, этот показатель составил 1,6.

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Соотношение сильно пьющих подростков и взрослых также превышало 3 в Словакии, Болгарии, Австрии и Венгрии.

В североевропейских странах разница была ниже

Помимо Исландии и Норвегии, где доля сильно пьющих среди взрослых была выше, Швеция (1,1) и Дания (1,6) имели более низкое соотношение по этому показателю.

Во всех странах мужчины чаще, чем женщины, сообщали о сильном эпизодическом пьянстве. В 2019 году в среднем по ЕС 26,6% мужчин сообщали о сильном эпизодическом пьянстве хотя бы раз в месяц по сравнению с 11,4% женщин.

Гендерные различия в значительной степени проявляются у взрослых, но не у подростков

Однако с подростками дело обстоит иначе. В ЕС доля подростков, эпизодически употребляющих алкоголь в больших количествах, составила 38,1% среди юношей и 36,8% среди девушек.

В 17 странах на долю мальчиков приходился более высокий уровень тяжелого пьянства, чем девочек, в то время как в 13 странах девочки имели более высокий уровень, чем мальчики.

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Исследования показывают, что гендерные различия среди взрослых могут быть связаны с различными культурными ожиданиями и отражать традиционные гендерные роли. Это также может быть связано с гендерным разрывом в занятости и более низким уровнем дохода.

Очевидно, что эти переменные не действуют на подростков. Объяснением здесь могут быть изменения в гендерной идентичности, поскольку маскулинность теперь менее привязана к сильному пьянству, чем в прошлом, что показано в исследовании Юкки Тёррёнена из Стокгольмского университета и его коллег, проведенном в 2019 году.

Уровень регулярных "пьянок" снижается, но в некоторых странах все еще высок

Регулярное употребление алкоголя - это еще один показатель, отражающий, как много подростки пьют.

В 2018 году доля регулярных "загулов" среди 15-летних варьировалась от 7% в Ирландии до 42% в Дании. В ЕС она составляла 22%.

Более четверти (27%) 15-летних подростков в Англии сталкивались с повторяющимся пьянством, то есть как минимум дважды в жизни.

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За последние два десятилетия в большинстве стран ЕС доля 15-летних подростков, которые неоднократно напивались, снизилась.

В период с 1998 по 2018 годы она снизилась в среднем с 41 до 24% среди мальчиков и с 29 до 20% среди девочек.

Хотя этот показатель снижается, в 2018 году в ряде стран он все еще превышал 30%.

Возможные причины снижения уровня пьянства среди молодежи

Для объяснения снижения уровня пьянства среди молодежи было выдвинуто несколько возможных причин.

Технологии, социальные нормы, семейные отношения и гендерная идентичность, а также тенденции в области здоровья, физической формы, благополучия и образа жизни могут объяснить эту склонность к снижению, говорится в главе "Тенденции и модели потребления алкоголя" доклада ОЭСР "Профилактика безвредного употребления алкоголя", написанной Сабиной Вуик и Джейн Читли.

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Они предполагают:

Поскольку в настоящее время молодые люди в основном обмениваются виртуальными сообщениями (например, через смартфоны и социальные сети), это может создать меньше поводов для употребления алкоголя.

Молодые люди могут захотеть контролировать свое употребление алкоголя, чтобы избежать распространения в обществе неблаговидных образов экстремального пьянства через социальные сети и СМИ.

На них меньше давят сверстники.

Влияет ли близкое знакомство с алкоголем в раннем возрасте на будущий характер употребления?

Да, влияет. По данным ОЭСР, несколько исследований показали, что раннее пьянство связано с пьянством в более позднем возрасте. Используя данные по Соединенным Штатам, анализ ОЭСР показал, что употребление алкоголя в детстве (в возрасте от 15 до 18 лет) предсказывает употребление алкоголя в будущем. Этот эффект был еще более значительным для женщин.

Вред и риски

В докладе ОЭСР говорится о том, что тяжелое эпизодическое употребление алкоголя подростками связано с целым рядом острых вредных последствий. Это и потеря сознания, и травмы, и автомобильные аварии, и повышенный риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.

Употребление алкоголя в подростковом возрасте также связано с плохими результатами обучения, включая издевательства и социальную изоляцию.