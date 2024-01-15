Изучая эволюцию человека в поисках решений растущего климатического кризиса, исследователи обнаружили ряд обнадеживающих и удручающих результатов.

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"Как здесь оказались люди" - на этот простой вопрос доктор Тим Уоринг, доцент Университета штата Мэн (США), попытался ответить в своей недавней работе, посвященной изменению климата.

"Если мы поймем процессы, благодаря которым мы достигли такого серьезного влияния на глобальную биосферу, то сможем попытаться решить стоящие перед нами проблемы", - сказал он в интервью Euronews Next.

Уоринг изучает изменение климата через призму культурной эволюции - области исследования, находящейся на стыке биологии и "всех социальных наук". В его последней работе анализируется, как эволюция человека может помешать нам решить проблему изменения климата.

Профессор и его коллеги Эорс Сатмари и Зак Вуд опубликовали доклад в старейшем англоязычном научном журнале "Философские труды Королевского общества".

"Я хотел бы дать человечеству больше надежды, но смысл этой работы не в том, чтобы быть искусственно позитивной, а в том, чтобы точно описать проблему, с которой мы столкнулись", - сказал Уоринг.

Решения должны быть глобальными

Уоринг и его команда проанализировали ресурсы, которые использовали люди, воздействие, которое они оказывали на окружающую среду, и развитие их культурных особенностей за последние 100 000 лет.

Они обнаружили, что люди систематически находили решения проблем, с которыми сталкивались.

Не существует долгосрочного решения проблемы эволюции человечества на планете, которое не было бы связано с неприятными конфликтами, и нам нужно попытаться решить эту проблему Доктор Тим Уоринг доцент, Университет штата Мэн

"Многие люди сейчас считают, что изменение климата - это то, что мы в конце концов решим, и у них есть все основания так считать, потому что люди еще особо не сталкивались с проблемой, которую не смогли бы решить, - говорит Уоринг.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе наш послужной список не спасет нас".

Авторы статьи пришли к выводу, что одна из причин того, что мы так хорошо решаем проблемы, заключается в том, что мы используем ресурсы более интенсивно и в больших масштабах, когда нам это необходимо. Их анализ также показал, что люди находят решения только тогда, когда проблемы уже вышли из-под контроля.

В контексте изменения климата такие подходы могут не сработать, поскольку планета у нас всего одна.

Хотя академик высоко оценил международные усилия, такие как Монреальский протокол по защите озонового слоя, он также подчеркнул, что многие из этих усилий были направлены в пользу местных, субглобальных групп, таких как страны и компании.

Наша эволюция показывает, что мы хорошо умеем решать проблемы между группами, но никогда раньше не решали их в таком масштабе и такой степени сложности.

Решения должны быть по-настоящему глобальными, "даже если это противоречит интересам существующих групп", говорят авторы.

"Я думаю, мы должны быть очень счастливы, что в качестве первого вызова нам досталось изменение климата, потому что его легче решить и потому что совершенно ясно, что это будет болезненно для всех нас. Так что мы должны считать, что нам повезло", - сказал эксперт, сравнив его с другими вызовами, такими как коллапс экосистем, которые появятся позже.

"Мы уже давно уничтожаем виды, отравляем и изменяем окружающую среду по всему миру, и мы не знаем, как это может повлиять на стабильность экологической системы", - пояснил он.

Людям придется решать проблемы конкурентоспособности и конфликтов

Но даже если мы решим проблему изменения климата, нам придется следить за своими эволюционными особенностями, поскольку люди склонны к конкуренции за ресурсы, считают эксперты.

Раньше конфликты, вызванные нашей конкурентоспособностью, были преодолимы, поскольку планета была более здоровой. Но сейчас, когда мы испытываем на прочность глобальные пределы, исследователи опасаются, что нет никакого способа обойти это разрушительное поведение, которое когда-то способствовало тому, что мы стали одним из самых развитых видов на планете.

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"У нас нет долгосрочного решения проблемы эволюции человека на планете, которое не было бы связано с неприятными конфликтами, и нам нужно попытаться решить эту проблему", - объясняет Уоринг, подчеркивая, что модель сотрудничества и координации, которую мы применяли на протяжении последних тысячелетий, не является устойчивой.

По сути, людям необходимо изменить свой эволюционный путь, если они хотят выжить.

Одним из направлений, на которое указывает документ, являются системы самоограничения и рыночного регулирования, чтобы "еще теснее связать человеческие группы по всей планете в функциональную единицу".

Но конкретные решения еще предстоит найти по мере развития "очень плохо изученной" области культурной эволюции.

"Мы еще не придумали много интересных стратегий, потому что раньше не рассматривали природу изменения климата с эволюционной точки зрения", - говорит Уоринг.