EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Ученые открыли белок, который может бороться со старением и предотвращать возрастные заболевания

Руки пожилой женщины
Руки пожилой женщины Авторское право Canva
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Найден белок, который может играть ключевую роль в поддержании двух субклеточных структур, связанных со старением и болезнями

РЕКЛАМА

Японские ученые обнаружили белок, который может открыть новые возможности для лечения возрастных заболеваний.

Белок помогает очищать поврежденные органеллы - субъединицы клетки, которые выполняют важную работу внутри нее и являются жизненно важными для ее функционирования.

Две из них - митохондрии и лизосомы - помогают, соответственно, вырабатывать энергию в клетках и поддерживать их здоровье.

Повреждение этих органелл связано со старением и многими заболеваниями, включая нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона и боковой амиотрофический склероз (БАС).

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из японского Университета Осаки и других медицинских учебных заведений утверждают, что белок под названием hexokinase domain containing 1 (HKDC1) помогает защищать как митохондрии, так и лизосомы.

"Модуляция функции HKDC1 может предотвратить клеточный сенисценс, который связан со старением и возрастными заболеваниями", - сказал Euronews Next старший автор работы Шухей Накамура, профессор биохимии Медицинского университета Нара.

Клеточное старение - это когда клетки перестают делиться, что может предотвратить их превращение в раковые, но способствует старению. Некоторые исследования показывают, что предотвращение сенисценции может противодействовать старению человека и возрастным заболеваниям.

В данном исследовании также упоминается, что HKDC1 может влиять на развитие рака легких и печени.

"Клеточное старение, как предполагается, играет причинную роль во многих возрастных заболеваниях, включая нейродегенеративные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, фиброз и хрупкость, - говорит Накамура. - Таким образом, функция HKDC1 потенциально может влиять на эти заболевания, предотвращая клеточный сенисценс".

Видьяни Сурьядевара, преподаватель радиологии в Стэнфордском университете, сказала Euronews Next, что это "новое открытие идентифицирует критический молекулярный механизм, который влияет на более чем одну органеллу в клетке одновременно".

По ее словам, это может открыть "новую молекулярную мишень для разработки новых сенолитических препаратов", направленных на борьбу с клеточным старением.

Как этот белок защищает органеллы?

Митохондрии служат для создания энергии в клетке. Когда они повреждаются, их необходимо удалить, чтобы клетка могла выжить.

По словам гарвардских исследователей, нейродегенеративные заболевания могут возникать при накоплении поврежденных митохондрий.

Удаление поврежденных митохондрий происходит через процесс, называемый "митофагией", и зависит от белков PINK1 и Parkin.

Ученые обнаружили, что белок HKDC1 и его взаимодействие с другим белком, называемым транскрипционным фактором EB (TFEB), имеет решающее значение для удаления поврежденных митохондрий.

Они также обнаружили, что снижение уровня HKDC1 препятствует восстановлению лизосом.

"HKDC1 локализуется в митохондриях, верно? Оказалось, что это также критически важно для процесса восстановления лизосом, - добавил Накамура в своем заявлении. - Лизосомы и митохондрии связываются друг с другом через белки, называемые VDAC. В частности, HKDC1 отвечает за взаимодействие с VDAC; этот белок необходим для контакта митохондрий и лизосом, а значит, и для восстановления лизосом".

По словам исследователей, поддержание контактов между митохондриями и лизосомами ранее было плохо изучено.

РЕКЛАМА

Эта статья была дополнена комментарием эксперта, не участвовавшего в исследовании.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Грустный понедельник": как бороться с зимней хандрой?

"Сухой январь": где в Европе стали меньше пить?

"Отбойным молотком" по раку: учёные заставили молекулы вибрировать для борьбы с меланомой

исследования Здоровье медицина лечение