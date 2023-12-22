Украинский стартап возвращает руки покалеченным на фронте

By Euronews и AP

Подрывы на минах и осколочные ранения – война отняла здоровье у тысяч украинцев. Биопротез компании Esper Bionics позволяет людям, оставшимся без конечностей, жить полноценной жизнью.

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Алексей Чолас потерял правую руку на фронте в украинском Донбассе, куда он попросился добровольцем-санитаром. На гражданке он был хирургом, и на его карьере можно было ставить крест.

Но благодаря робопротезу он смог продолжить работу в сфере здравоохранения и теперь помогает проходить реабилитацию людям с ампутированными конечностями.

"Я верю, что то, что сработало для меня, может сработать и для других, – говорит он. – Мне легче работать с этими ребятами, они ощущают, что я всей душой с ними не только как врач, но и как боевой товарищ, потому что я проделал тот же путь".

Рука с обложки "Тайм"

Бионическая рука для Алексея была изготовлена украинским стартапом Esper Bionic. Из-за резкого спроса на фоне бушующей войны компания продаёт 70% протезов на родине, не получая прибыли, по цене около 7 тысяч долларов за штуку, что достаточно для покрытия производственных расходов.

"Бионический протез – это прежде всего функциональность, возможность двигать всеми пальцами. С помощью биопротеза вы можете делать то, о чём вы и не мечтали, если у вас обычная насадка: например, держать мелкие предметы, завязывать шнурки или застегнуть куртку. Кроме того, я считаю, что роборука – это вектор социализации", – отмечает Богдан Диордица, руководитель отдела стратегических Esper Bionic.

Робот-протез руки Esper Bionics был включён в "список 200 революционных изобретений 2022 года" по версии американского еженедельника "Тайм".

С начала полномасштабной войны примерно 20 000 украинцев пережили ампутацию, многие из них подорвались на минах.

Более совершенные бионические протезы позволяют оставшимся без руки или ноги жить полноценной жизнью. Но из-за высокой цены их по-прежнему гораздо меньше, чем людей в них нуждающихся, говорит Алексей.