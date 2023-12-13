В 2022-м году в Европе было зарегистрировано в семь раз больше случаев заболевания этим разносимым комарами вирусом, чем годом ранее.

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В 2022 году число случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила (ВЗН), который переносится комарами, увеличилось более чем в семь раз по сравнению с предыдущим годом — в основном из-за эпидемической вспышки, охватившей Италию и Грецию. Об этом говорится в последнем отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания EFSA о зоонозных заболеваниях.

В Европе было зарегистрировано 1133 случая заражения — по сравнению со 152 случаями годом ранее. Больше всего случаев заражения вирусом Западного Нила было отмечено в 2018 году — 1612.

Уровень смертности от ВЗН остается высоким — 92 случая в 2022 году при показателе госпитализации в 86,9% подтвержденных случаев.

Вакцины для людей пока не существует, и примерно у 80% зараженных людей симптомы проявляются слабо или вообще отсутствуют.

Естественными носителями вируса считаются птицы — комары заражаются, когда кусают их. Люди и лошади являются "тупиковыми" хозяевами, то есть, заразившись вирусом, они не распространяют инфекцию дальше.

Число птиц и лошадей, у которых был обнаружен вирус, примерно в два раза превысило показатели предыдущего года.

Родом из Африки, вирус распространился далеко от мест, где он был традиционно распространен, и теперь он встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным EFSA, он достиг ранее незатронутых районов Европы: юго-запада Франции, Северной Германии и Южной Италии.

"Изменение климата усиливает всплеск трансмиссивных заболеваний", — пояснил Фрэнк Вердонк, руководитель подразделения EFSA по биологическим опасностям, здоровью и благополучию животных, добавив, что подход "единое здоровье", объединяющий оценки рисков для человека и животных — это путь вперед.

Термин "единое здоровье" изначально был придуман для борьбы с "тихими" инфекциями у животных, которые могут передаваться человеку со смертельными последствиями.

Сейчас это понятие используется во все большем количестве других дисциплин для обозначения различных комплексных мер по борьбе с рисками для здоровья населения, учитывающих взаимосвязь окружающей среды и климата.

Европейская комиссия стала пионером этого подхода, запустив в июне 2017 года план действий "Единое здоровье", призывающий к эффективным действиям против угрозы устойчивости к антибиотикам.

Вирус получил свое название от района Западного Нила в Уганде, а не от реки в Египте и Судане.