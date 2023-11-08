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Исследование ОЭСР: британские женщины - самые пьющие в мире

Ливерпуль, архив
Ливерпуль, архив Авторское право Tomohiro Ohsumi/2023 Getty Images
By Euronews
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26% британских женщин по меньшей мере раз в месяц употребляют за один прием шесть порций алкоголя (т.н. binge drinking). Так же делают 45% процентов мужчин Великобритании.

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Организация экономического сотрудничества и развития сравнила потребление объема спиртных напитков в тридцати трех странах. Большими любительницами алкоголя оказались жительницы Соединенного Королевства.

26% британских женщин по меньшей мере раз в месяц употребляют за один прием шесть порций алкоголя. Так же делают 45% процентов мужчин Великобритании.

В целом наибольшее количество алкогольных напитков выпивают жители Дании и Румынии. Третье место в этом рейтинге делят Люксембург и Великобритания.

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Алкоголь ОЭСР Великобритания