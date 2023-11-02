Как победить устойчивость к антибиотикам?

By Euronews

Ежегодно в Европейском Союзе устойчивость к противомикробным препаратам становится причиной смерти около 35 тысяч человек. Как с этим бороться?

В 2013 году Иньяки Моран провел в постели 20 дней подряд. Его организм был атакован бактериями, устойчивыми к лекарствам.

Это был первый случай из длинного списка таких нападений.

"Меня регулярно госпитализировали - 2016 году, в 2017-м, в 2018-м, - рассказывает Иньяки. - Из-за разных бактерий. Разные микроорганизмов".

63-летний Иньяки страдает хронической обструктивной болезнью легких. Он также проходил лечение от рака толстой кишки и легких.

Бактерии, устойчивые к лекарствам, посеяли новый хаос в организме, и без того находящемся на грани.

"Качество моей жизни значительно снизилось, - делится Моран. - Запланированная трансплантация легких оказалась под угрозой. Если легкие постоянно инфицированы, как это было в моем случае, то трансплантация может быть просто отменена. В конце концов, мне повезло: два легких удалось пересадить. Худшего удалось избежать".

Резистентность к противомикробным препаратам обусловлена в основном чрезмерным и неправильным использованием антибиотиков, антисептиков и противогрибковых препаратов. Она затрагивает людей, животных, растения и окружающую среду.

Ежегодно в Европейском Союзе устойчивость к противомикробным препаратам становится причиной смерти около 35 тысяч человек, а ежегодные затраты на здравоохранение и потери производительности оцениваются в 1,5 миллиарда евро.

Регулярные семинары помогают пациентам, врачам, представителям фармацевтических компаний, исследователям и политикам ЕС обсуждать меры профилактики и борьбы с тем, что они называют "тихой пандемией".

По мнению экспертов, антимикробная резистентность входит в число трех главных угроз здоровью, с которыми в настоящее время сталкивается Европейский Союз.

Профессор Мария Круз Сориано Куэста возглавляет отделение внутренней медицины в мадридской больнице Рамон-и-Кахаль.

"Существуют обширные эпидемиологические исследования, охватывающие более 1000 отделений интенсивной терапии, которые показывают, что в тот или иной день более 50% поступивших пациентов имеют активную инфекцию, - объясняет она. - И половина из этих случаев - внутрибольничные инфекции. Это очень серьезная проблема. И, к сожалению, во многих случаях в отделениях интенсивной терапии инфекции вызываются бактериями с множественной лекарственной устойчивостью".

Для противодействия этой смертельно опасной, сложной и неотложной ситуации Еврокомиссия предложила сократить потребления антимикробных препаратов на 20%.

Брюссель также хочет стимулировать разработку новых антибиотиков.

"С 1980-х годов у нас не было разработано ни одного нового антимикробного препарата, - говорит еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес. - Поэтому нам необходимо создать мощные стимулы для их разработки. Мы делаем это, предлагая ваучеры передаваемой эксклюзивности. Нам также необходимо работать над пропагандой разумного использования антимикробных препаратов и бороться со злоупотреблением ими. Но в то же время нам необходимо поддерживать европейскую фармацевтическую промышленность, чтобы она внедряла инновации, чтобы на рынке появлялись новые продукты".

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций заявляет, что она также готова играть свою роль.

"В 2020 году мы предложили создать фонд в размере 1 млрд. долларов до 2030 года с целью разработки 2-4 новых антибиотиков, рассказывает генеральный директор федерации Натали Молл. - И это был своего рода промежуточный фонд для помощи небольшим биотехнологическим компаниям, которые пока не смогли наладить производство антибиотиков. Но он не может заменить настоящую систему стимулов".

Пациенты говорят, что не менее важна и информированность населения.

"Я думаю, что если все пациенты будут знать о своих заболеваниях, в данном случае об антимикробной резистентности, если они будут знать, каковы симптомы, каково лечение, если они будут подготовлены, то они будут активными пациентами, они действительно будут ставить барьеры против всего этого, - считает Иньяки Моран. - И это то, чем мы, пациенты, пытаемся поделиться - нашими знаниями, основанными на опыте".